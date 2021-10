Mentre in Spagna ancora montano le proteste per la finale di Nations League, la UEFA si è congratulata con Anhony Taylor e i suoi assistenti per il modo in cui hanno condotto la sfida. Nessuna decisione scorretta, dunque, perché il direttore di gara e il VAR hanno applicato alla lettera il regolamento: "Non hanno attribuito alcuna importanza a questa azione perché all'interno della squadra arbitrale le disposizioni sui fuorigioco sono chiare. Hanno dato molta più attenzione, invece, al possibile tocco di mano di Koundé perché i criteri di valutazione sono di più. Il gol di Mbappé è stato ritenuto regolare".