Adesso è ufficiale. Karim Benzema domani non sarà in Qatar per seguire la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina. Il Pallone d’Oro in carica ha confermato che domenica parteciperà alla seduta di allenamento del Real Madrid programmata da Carlo Ancelotti a Valdebebas, alle 11, tornando successivamente a casa per godersi la partita.



POLEMICA CHIUSA? - La notizia, resa ufficiale dalla conferma data dal giocatore al club di appartenenza, mette per il momento la parola fine alle voci sulla sua presenza allo stadio, dove sarebbe tra l’altro potuto finire in panchina essendo ancora nella lista della Francia. Lo stesso ct Didier Deschamps, interpellato sulla questione in conferenza stampa, ha chiarito che conta solo ed esclusivamente sui 24 giocatori a disposizione (tra le defezioni c’è anche quella di Lucas Hernandez).



IL FORFAIT DI BENZEMA - L’attaccante del Real Madrid era stato costretto ad abbandonare il ritiro dei Bleus a pochi giorni dal debutto della Francia nella Coppa del Mondo. Dopo un periodo di riposo, Benzema era tornato ad allenarsi con il Real Madrid la settimana scorsa. Anche se non ha partecipato attivamente ai Mondiali, riceverà comunque la medaglia d'oro o d'argento, come campione o secondo classificato, e un diploma della FIFA.