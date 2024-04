Ogni mondo è paese e,Sta facendo discutere la recente direzione di Stephanienella semifinale ditra, gara che ha sancito il passaggio dei primi in finale del torneo.- Frappart è bersaglio di insulti e commenti sferzanti da parte di tifosi e media:E proprio il giudizio del maggior quotidiano francese ha alimentato le polemiche e portato diversi utenti ad. "Come al solito, quando si tratta di voti,non siamo mai d'accordo nemmeno tra di noi. Il dibattito, in ogni caso, può aprirsi almeno in due direzioni: sulIl voto 1, ovviamente, non corrisponde al giudizio sull'intera partita dell'arbitro francese, che è stata sostanzialmente, da 3 per un insieme di decisioni errate o incomprensibili, a partire dal goal annullato e dal rigore concesso; manca inoltre un rigore e non ha convinto la gestione del recupero nel primo tempo (tre minuti, ne sarebbero serviti almeno 6).", ha scritto l'Equipe per motivare la scelta.

Stephanie Frappart sta riscrivendo tutti i record. Classe 1983, ha iniziato in Ligue 2 prima di essereHa diretto - prima donna a farlo - una finale dimaschile, ma anche gare ined. Ha fatto il quarto ufficiale aglidel 2021 e arbitrato per prima una partita del