Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, si è reso protagonista sui social di un'uscita a dir poco infelice. In una sua storia Instagram pubblicava un 'sondaggio' con scritto "Se una potenza straniera invadesse l'Italia, a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli?". Lo stesso Fraschini è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli riguardo queste parole:



"La storia Instagram era una storia del mio profilo privato. È un contenuto assolutamente privato che qualcuno che ha deciso di pubblicare. Ero ironico, mi sembra fuori luogo parlare di istigazione all’odio. Striscione di Verona? È completamente diverso dalla mia storia. I napoletani sono noti per essere permalosi, vorrei farvi vedere i messaggi che mi stanno arrivando da Napoli. Non ho parlato di violenza. Mi scuso con le persone che si sono sentite offese da questo post, ma non mi vergogno assolutamente. Sono stato a Napoli 6-7 mesi fa, sono stato molto bene: non mi vergogno perché non odio niente e nessuno, era un post ironico. Che squadra tifo? Naturalmente la Juventus”.