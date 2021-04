E' il miglior marcatore del. No, non Mario. No, non Kevin Prince. No, neanche Simon. Chi fa più gol nella squadra di Cristianè un centrocampista di 21 anni, con 103 presenze in Serie B, nato ae cresciuto col mito di: Davide. 7 gol in campionato, compreso quello che ha stappato il match, ieri, contro la: piazzato mancino su sponda died esultanza, andando ad abbracciare il giovane collega Andrea Colpani. 3 punti vitali per i brianzoli, che stavano passando un momento difficoltoso in termini di risultati e prestazioni, conche può respirare ed esaltare il suo centrocampista: "​È arrivato al Monza che aveva un’interpretazione tutta sua del calcio, era disordinato e andava in giro per il campo. Invece ora ha iniziato a capire come muoversi, cosa deve fare nelle due fasi. Adesso ha iniziato a capire di calcio: ha imparato come cucire il gioco ed è più efficace nei tempi d’inserimento. Secondo me sta diventando un giocatore pronto per fare il grande salto".Il grande salto per l'exed, di proprietà del, arriverà la prossima stagione e si chiama Serie A. Nelle idee del presidente Berlusconi, Frattesi è il ritratto del giocatore ideale per il suo club:Ed è per questo che in caso di promozione sarebbe pronto a fare un investimento per il classe '99 del Sassuolo, in prestito secco. Tutto dipenderà dall'esito di questa stagione, di questo rush finale, che in B si fa infuocato. Ma le ambizioni del Monza rimangono intatte nonostante la A diretta sia complicata.. Mezzala, centrocampista, trequartista, esterno, Frattesi sa fare tante cose e le sa fare bene. Plusvalenza o uomo in più, il giovane fa comunque sorridere il Sasòl. Come fa sorridere la. Sì, perché quando i giallorossi, che lo presero dalla Lazio nel 2014, hanno ceduto, nel 2017, Frattesi ai neroverdi, hanno incassato 5 milioni e si sono tenuti il 30% sulla futura cessione. Un triangolo di mercato, quindi: la Roma osserva e si sfrega le mani, il Sassuolo attende di conoscere il destino del Monza, il Monza si fa trascinare da Frattesi e spera nella A per poterselo tenere.