A tutto campo. Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato giallorosso: "Sono di Fidene. Sono cresciuto con il mio amichetto Scamacca, ci conosciamo da quando avevamo cinque anni, quando io ho cominciato a giocare nella scuola calcio di Angelo Di Livio al Delle Vittorie. Ero iperattivo e mia madre mi portò alla scuola calcio per farmi stancare…Roma? Mi ha scoperto Bruno Conti. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Non cerco rivincite, anche se avrei voluto giocarmi la mia chance in giallorosso. Non ho mai nascosto che ci sono rimasto male quando mi hanno ceduto al Sassuolo, ma adesso sono contento di essere qui”.



SCAMACCA ASSOMIGLIA A IBRAHIMOVIC - “Sono d’accordo, è un grande centravanti, lo si capiva da quando ha cominciato. Ha colpi incredibili, merita la Nazionale perchè ha qualità che nessuno ha in Italia. Scamacca l’ho un po’ ricorso, adesso giochiamo insieme e viviamo anche nella stessa cosa. La nostra è un’amicizia vera, è un ragazzo con la testa sulle spalle, una persona tranquilla, anche se spesso nel calcio si affibbiano etichette troppo frettolosamente”.



BARELLA - “A chi assomiglio? Come personalità e modo di stare in campo restando all’attualità mi rivedo in Barella”.



VOCI DI MERCATO - “Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.