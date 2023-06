Il centrocampista Davide Frattesi ha parlato a Sky Sport dopo il ko dell'Italia contro la Spagna: "Il gol annullato? Probabilmente dovevo essere un pizzico più attento per non andare in fuorigioco, poi in altre due occasioni potevo fare meglio. Ci sarà tempo per migliorare, sicuramente".



Frattesi è pronto per prendere in mano l'Italia?

"Sicuramente, per noi deve essere un piacere e uno stimolo. Ci vorrà un po', se mi confronto con Rodri che ha fatto 100 partite fra Champions e Nazionale è chiaro che serve tempo. Ma ce la faremo".



Il prossimo step e la voglia di restare in Italia?

"Non mi sento ancora pronto per andare all'estero, preferirei restare in Italia e l'ho detto anche al direttore. Questa è la mia volontà".