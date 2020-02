Brutte notizie per il Bayern Monaco in vista dei prossimi delicati impegni di campionato - domenica all'Allianz Arena arriva il Lipsia - e in Champions League. Nel corso di uno scontro in allenamento col compagno di squadra Odriozola, Ivan Perisic si è procurato una frattura alla caviglia che lo costringerà a uno stop di almeno un mese.



"Ha una frattura alla parte esterna della caviglia. Per guarire ci vorranno almeno 4 settimane, solo allora sarà in grado di potersi riprendere ad allenare", ha dichiarato il tecnico bavarese Hans Flick. L'esterno croato, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, ha collezionato sin qui 22 presenze e messo a segno 5 gol e 8 assist.