5 settembre 1946: a Stone Town, in Tanzania, nasce Farrokh Bulsara. Freddie Mercury, morto all'età di 45 anni il 24 novembre 1991 a Londra, avrebbe compiuto 73 anni oggi. La stessa data di uscita del libro "Queen. Opera Omnia - le storie dietro le canzoni", scritto dal giornalista del Corriere della Sera Roberto De Ponti e pubblicato da Giunti, con curiosità inedite sui testi del gruppo inglese.



We Are The Champions (Mercury) e We Will Rock You (May) sono le due canzoni più suonate negli stadi di tutto il mondo. Scritte entrambe nel 1977 e pubblicate sull'album News Of The World, sono nate separatamente ma ispirate allo stesso avvenimento: il coro dei fan prima dei bis in un concerto alla New Bingley Hall di Stafford il 29 maggio 1977. Per convincere i Queen a tornare sul palco, il pubblico intonò You’ll Never Walk Alone, l’inno dei tifosi del Liverpool che ispirò Freddie e Brian.