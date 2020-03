Sebastien Frey, ex portiere tra le altre di Inter e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset di Samir Handanovic, attuale portiere nerazzurro: "Assolutamente sì, credo che Samir si sia guadagnato sul campo il rispetto e la fascia da capitano. Possiamo definirlo leader silenzioso, magari è meno carismatico di qualcuno ma si è guadagnato il rispetto di tutti con le sue prestazioni. L'Inter ha bisogno di un giocatore così. Ionut Radu come suo vice? Il suo caso mi ha stupito, ha fatto tanto bene al Genoa e fare di lui il colpevole di una situazione non mi è sembrato rispettoso. E' bravo, è di proprietà dell'Inter ma non va bruciato, forse per lui è meglio andare a giocare per poter poi essere in futuro uno dei nomi dell'Inter".