Dopo la sconfitta contro la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, l'attaccante del Friburgo Michael Gregoritsch parla in conferenza stampa in vista del ritorno: "Come si ferma Di Maria? Difficilmente avrò dei duelli diretti con lui. E' eccezionale ma ci sono altri giocatori straordinari, ricordiamoci che la Juventus senza la penalizzazione sarebbe seconda. Servirà attenzione a tutti, non solo a lui che è un Campione del mondo"