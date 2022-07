Rinnovo in casa Friburgo. L'azzurro Vincenzo Grifo ha prolungato il suo contratto

in scadenza nel 2024. Ulteriori dettagli dell'accordo non sono stati comunicati dal club. "A Friburgo ho trovato un pezzo di casa qui con la mia famiglia. Stiamo anche facendo un ottimo percorso sportivo e vorrei fare la mia parte per continuare su questa strada”, queste le sue parole.