La crisi dei mercati mondiali sembra aver messo qualche dubbio a Dan Friedkin. Il magnate texano, che era a un passo dall’acquisto delle quote di maggioranza della giallorosse, secondo il Corriere dello Sport sta ripensando seriamente alla trattativa. Ancora non è possibile quantificare le conseguenze della pandemia sul valore della società ma sicuramente, quello della Roma, dovrà necessariamente essere minore dei 710 milioni richiesti da Pallotta. I rapporti tra i due imprenditori continuano ad essere buoni, ma non al punto di poter entrare in società, come paventato inizialmente durante la trattativa. Friedkin e Pallotta infatti non si sentono da settimane e il tycoon texano e i suoi uomini hanno interrotto per il momento anche i rapporti con i dirigenti di Roma.