Marco Frigerio è diventato grande. Il centrocampista classe 2001 di Carate Brianza sta trascinando il Foggia nei playoff di Serie C: ieri è arrivata la rete del 2-0 al 94' nel derby contro il Cerignola, prima del gol dell'apoteosi di Kontek, ma in generale sono già 6 le marcature e 3 gli assist in 44 presenze stagionali, per un interprete della mediana dotato di gran fisico e pulizia tecnica.



ROSSONERO NEL DESTINO - Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha proprio il rossonero nel destino, visto che è stato in prestito anche nella Lucchese, che come i dauni ha gli stessi elementi cromatici. Possibile che, a prescindere da come andrà l'esito dei playoff di questa stagione, l'anno prossimo ci sia un passaggio in Serie B, per aumentare i progressi del 22enne, che il Milan non smette di osservare, dopo averlo ceduto a titolo definitivo al club della Capitanata.