Dalla partnership tra il Milan e Roc Nation, l'azienda leader dell'intrattenimento globale, nasce "From Milan with Love", l'evento digitale live per celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19, in Italia e nel mondo. Questo speciale tributo si terrà domenica 3 maggio alle 21:00 CET con esibizioni dal vivo di numerosi artisti musicali internazionali.



I fondi raccolti durante "From Milan with Love" andranno a Fondazione Milan, in sinergia con la onlus "Direct Relief". Sarà possibile donare in diretta tramite la pagina ufficiale, che riceve tutte le transazioni internazionali e la pagina che consente donazioni in euro. Lo speciale di un'ora, che andrà in onda sulle piattaforme ufficiali social e digitali di TIDAL e del Milan (inclusa l'app ufficiale del Club) sarà presentato dal producer, già vincitore del Grammy, DJ Khaled e dalla giornalista e conduttrice televisiva italiana di DAZN Diletta Leotta. Tra gli artisti presenti: Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale e Chris Traynor dei Bush, Jay Buchanan dei Rival Sons e Lola Ponce. Faranno un'apparizione anche altre celebrità internazionali tra cui The Jonas Brothers, Kaká, Thierry Henry, Carlo Cracco, Danilo Gallinari e Jannik Sinner.