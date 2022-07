Dopo sei stagioni, tra cui una in Serie A, 180 presenze e oltre 40 reti, il connubio tra il Frosinone e Camillo Ciano potrebbe essere giunto ai titoli di coda.



A parlare in toni possibilistici circa l'addio del 32enne attaccante campano, seguito con estremo interesse dal Bari, è stato il direttore sportivo dei ciocari Guido Angelozzi: "Ciano al Bari? - ha risposto il dirigente alla domanda postagli dal Corriere dello Sport - Nella vita non si sa mai. E’ tanti anni che sta con noi e vorrebbe fare un’esperienza diversa”.