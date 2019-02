Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha commentato così la vittoria conquistata in casa della Sampdoria: "Posso fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo interpretato bene la gara, di non stare a difenderci, tenere la linea alta, lo abbiamo fatto bene, occorrono queste prestazioni, dobbiamo lavorare così e per adesso prendiamo questi tre punti, l'energia che ci arriva, quando lavori devi avere la gratificazione, avevamo perso con la Lazio forse immeritatamente, ma ci siamo giocati questa gara che poteva essere proibitiva con il piglio giusto. La squadra deve stare più alta, subire meno azioni, oggi mi è piaciuto l'atteggiamento, questo campionato è così, quando vai a pressare, riduci il gap nella differenza di qualità, poi aumentano gli spazi in trasferta e gli abbiamo sfruttati, dobbiamo migliorare la gestione della partita ma per noi è fondamentale la vittoria in virtù del calendario che abbiamo. Sono queste le gare belle da giocarsi con convinzione per continuare a credere di riaprire qualcosa che si pensava potesse essere chiuso".