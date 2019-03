Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli: "E’ uno spareggio e poi dipende da altri fattori concomitanti. Con tante partite ancora da giocare, dire che si cali il sipario mi sembra eccessivo. Ma questo è un passaggio cruciale e la squadra lo sa. Dobbiamo solo farci trovare pronti, sapevamo che sarebbero arrivate queste partite. Viviani? Ha avuto una piccola sofferenza meniscale dovuta ad un impatto. Stiamo cercando di fare il possibile ma sicuramente sarà difficile recuperarlo per questa partita, considerando che poi c’è la sosta, contro la Spal potrebbe esserci".



CIANO TREQUARTISTA - "E’ una soluzione sulla quale stiamo lavorando. Può essere una soluzione anche a partita in corsa. Al di là degli errori che si commettono, ma se è per questo li fanno anche gli altri, io sono concentrato su quello che sta funzionando nella squadra. Ma è forte la volontà e la determinazione della squadra, questo è momento importante e ci dobbiamo far trovare pronti"