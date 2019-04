L'allenatore del Frosinone Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina.



SULLA SALVEZZA - "Volevamo batterci con orgoglio e determinazione, come abbiamo fatto nelle altre fare. Anche contro la SPAL avevamo fatto bene, purtroppo abbiamo toppato il primo tempo di Empoli in maniera mortale"



SUL RISULTATO - "Temevo questa gara, devo fare i complimenti ai ragazzi. Siamo una squadra che deve mettere ritmo e pressione, abbiamo scelto di essere più bassi ma siamo stati ordinati, preparandola in modo da togliere spazi alla Fiorentina"



SULLA CLASSIFICA - "Dobbiamo guardare di gara in gara con questo piglio, le vittorie danno autostima e dobbiamo trovare continuità, non l'abbiamo mai trovata"