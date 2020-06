Frosinone-Cittadella 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 41' rig. Iori, 51' Luppi



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighentin (79' Szyminski), Ariaudo, Krajnc; Paganini (79' Zampano), Tabanelli (53' Rohden), Gori, Haas, Beghetto; Dionisi (63' Ciano), Ardemagni (52' Novakovich). All. Nesta.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora (87' Camigliano), Frare, Perticone, Benedetti; Proia, Iori, Gargiulo (70' Vita); Deli; D'Urso (62' Panico), Diaw (87' De Marchi), Luppi (62' Stanco). All. Venturato.



Arbitro: Maggioni di Lecco.



Ammoniti: 10' Gargiulo (C), 38' Mora (C), 61' Dionisi (F), 65' Iori (C), 65' Ciano (F), 68' Panico (C), 77' Frare (C), 83' Paleari (F), 90' Perticone (C).