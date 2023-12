L'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Milan: "Stasera mi è sembrato di rivivere la partita persa con l'Inter sempre qui a San Siro. Abbiamo ancora preso gol nel finale del primo tempo dopo aver disputato una buona prima frazione di gioco. Peccato per l'occasione sbagliata sullo 0-0, loro sono stati più bravi di noi a concretizzare quanto creato. Per il resto il nostro portiere non è stato molto impegnato, il Milan era compatto e ci ha rispettato. Anche noi siamo un po' in difficoltà in difesa, gli errori commessi oggi ci aiuteranno a crescere e non cambieranno la nostra mentalità offensiva".