L'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha dichiarato dopo la vittoria ai tempi supplementari sul campo del Torino in Coppa Italia: "C'è grande soddisfazione per la qualificazione. Abbiamo giocato con tanti giovani interessanti, Ibrahimovic ha fatto gol e disputato un'ottima gara. Peccato per gli ultimi 20 minuti finali a Cagliari, oggi ci siamo ripuliti immediatamente. Abbiamo giocato senza paura, con qualità e umiltà una partita aperta a ogni risultato. L'obiettivo primario per noi resta la salvezza in campionato".



"Soulé in nazionale con l'Argentina o con l'Italia? Non lo so, il ragazzo ha parlato con Spalletti ed è libero di decidere. Si tratta di una scelta personale, io non ci metto becco".