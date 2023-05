Il tecnico del Frosinone appena promosso in A, Fabio Grosso, ha parlato a Sky:



"Non ne abbiamo mai parlato, siamo focalizzati sul finale di campionato che ci impone serietà per terminarlo come meritiamo. Io sono per le strette di mano, qua sto benissimo, c'è passione, c'è senso di appartenenza. E nei momenti difficili ho scoperto le qualità di questa terra".