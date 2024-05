Frosinone-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(venerdì 10 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è l'anticipo che apre la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla sconfitta sul campo del Sassuolo, i nerazzurri giocano la loro seconda trasferta di fila con il titolo di campioni d'Italia già in tasca. Invece i padroni di casa sono ancora in lotta per l'obiettivo della salvezza, con due punti di vantaggio sull'Udinese e tre sul Sassuolo in zona retrocessione. Arbitra Giua, assistito da Scatragli e Di Gioia con Prontera quarto uomo, Paterna e Doveri al Var. Occhi ai cartellini: diffidati Mazzitelli, Okoli, Oyono e Zortea da una parte; Mkhitaryan dall'altra. Nel prossimo turno (con giorni e orari ancora da stabilire) il Frosinone gioca a Monza, mentre l'Inter riceve la Lazio a San Siro per continuare a festeggiare lo Scudetto della seconda stella.

Partita: Frosinone-Inter.Data: venerdì 10 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Frosinone-Inter viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.- Per rimpiazzare lo squalificato Barrenechea, Gelli è in vantaggio su Harroui e Reinier. Di Francesco deve ancora fare a meno degli infortunati Kalaj, Lusuardi, Oyono e Turati. Uscito per un problema fisico a Empoli, Romagnoli dovrebbe recuperare, altrimenti è pronto Bonifazi.

Dall'altra parte Acerbi è l'unico indisponibile per Inzaghi, che ricorre ancora al turnover con Bisseck in difesa. A centrocampo può rifiatare Mkhitaryan, in attacco spazio ad Arnautovic.FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Brescianini, Soulé; Cheddira. All. Di Francesco.INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.