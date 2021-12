14 presenze e 8 gol con la maglia del Frosinone per Gabriel Charpentier, vero e proprio protagonista della squadra gialloblù. L'attaccante franco-congolese si racconta al Corriere dello Sport: "La mia storia è fatta di tanti infortuni, ma con costanza e senza perdermi d'animo sono riuscito ad arrivare a questo livello. Volevo arrivare in doppia cifra, ora sono già a 8 reti e punto a superare i dieci gol. Il mio modello? Benzema. Il mio cartellino è del Genoa, spero che Sheva porti in alto la squadra ma al momento sono concentrato solo sul Frosinone che ha creduto in me".