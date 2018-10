lui c'è sempre. Monitora con freddezza qualche dormita della retroguardia canarina. Smanaccia un tacco di La Gumina nel primo tempo.affronta La Gumina in un duello tra giovani speranze. Prestazione più che dignitosa in una domenica molto delicata.: torna da titolare al centro del tridente difensivo. Ordinato e pratico nei disimpegni, anche in momenti critici.decisamente più tranquillo con le direttive di Ariaudo. Sbaglia meno rispetto alle scorse settimane, anche se il passivo delle reti non si ferma.una sua discesa sulla destra proprizia l'autogol di Silvestre. Il suo appoggio all'azione offensiva canarina non manca mai.il dirimpettaio Acquah è di un'altra stoffa. Il confronto non è impietoso, ma la differenza tecnica si nota in modo netto. Il buon Raman ci mette solo i polmoni.: meglio di Hallfredsson per dinamismo e idee nell'impostazione. Sventaglia sovente per i compagni sulle fasce laterali con precisione.(dal 35' s.t.sv)tanta fatica sulla sinistra. Bloccato sul nascere in avanti dall'attenta copertura di Di Lorenzo. Gli anni cominciano inetivabilmente a sentirsi.si sta ritrovando pian piano. I segnali sono buoni. Al fianco di Ciofani e Campbell sta aumentando confidenza e ritmo per giocarsela in Serie A. Può e deve far meglio.: il suo recupero sembra aver rimesso, almeno in parte, le cose in ordine in attacco. Per carità non sarà un fuoriclasse, però il suo senso di appartenenza è fondamentale per questo Frosinone. Trasforma il penalty del 2-2 e per poi firmare una meritata doppietta su servizio di Campbell.(dal 39' s.t.atleticamente presentabile dopo un avvio di stagione quasi imbarazzante. Brillante l'assolo nel primo tempo, non supportato dai compagni di reparto. Resta però nell'ombra per troppo tempo. Almeno l'assist per la rete di Ciofani strappa timidi applausi.(dal 19' s.t.in lui si intravedono doti interessanti. Meriterebbe qualche chance dal primo minuto).All.: oggi servivano i tre punti. In uno scontro diretto per la salvezza, in casa per di più, bisognerebbe dare un'impronta dominatrice al match. La sua sqaudra fa esattamente il contrario. Altre tre reti incassate. Qualche nota positiva? La gioia del ritorno al goal di Ciofani e poco altro. Con le sole armi della lotta non si andrà lontano purtroppo.