Lazio – Frosinone 3-1





Turati 5,5: reattivo sulla punizione di Zaccagni nel primo tempo. Sul gol del 3-1 poteva uscire meglio



Monterisi 5: fatica a tenere a bada Kamada, che svaria su tutto il campo. Sbaglia la marcatura su Castellanos sull'1-1.



Romagnoli 5,5: impreciso nelle marcature. Abusa delle maniere forti, anche se l'arbitro non lo punisce..



Okoli 6,5: onnipresente in area e sul lato sinistro. Tanti i salvataggi e gli assalti respinti.



Gelli 6: è adattato sulla fascia sinistra ma non lo dà a vedere. Fa bene i suoi compiti in entrambe le fasi.



Barrenechea 6: sa sempre cosa fare con il pallone. Peccato per qualche tentativo di imbucata in verticale in contropiede andato a vuoto.



Brescianini 6: quando si accende crea sempre qualche apprensione agli avversari. (dal 43’ s.t. Bourabia sv)



Garritano 4: crea poco sulla sua fascia. In affanno quando deve ripiegare. Disastroso il retropassaggio che innesca il gol del 2-1 laziale.(dal 33’ s.t. Kvernandze 5,5: non ha grandi possibilità per incidere)



Soulé 6,5: freddo dal dischetto, in una partita in cui comunque non ha brillato. (dal 43’ s.t. Cuni sv)



Kaio Jorge 5,5: una sforbiciata acrobatica finita in curva nel primo tempo e poco altro. (dal 29’ s.t. Cheddira 5: senza palloni giocati in avanti nei minuti finali può fare poco.)



Harroui 6: lavora più che altro da guastatore in zona avanzata. Non dà tregua a Rovella. (dal 29’s.t. Caso 5: zero occasioni create)





All. Di Francesco 6: il Frosinone non subisce la Lazio e propone il suo gioco. Il risultato è figlio dell’inesperienza dei suoi nella gestione del vantaggio.