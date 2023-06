Il dado è tratto, la scelta è fatta. Eusebio Di Francesco è pronto a ripartire da una panchina di Serie A, a distanza di un anno e mezzo dalla sua ultima esperienza alla guida dell'Hellas Verona (a cui rimane legato contrattualmente sino alla fine di questo mese). Il Frosinone ha deciso di puntare sul tecnico abruzzese - che in passato ha allenato pure Sassuolo, Roma e Sampdoria, tra le altre - per sostituire il corregionale Fabio Grosso, che nei giorni scorsi ha comunicato al club laziale il desiderio di fermarsi dopo la conquista della promozione in Serie A.



GLI ULTIMI DETTAGLI - Mancano solamente alcuni dettagli da definire, ma il presidente Stirpe ed il responsabile dell'area tecnica Angelozzi, che avevano ristretto il campo a profili adatti per portare avanti un sistema di gioco adottato con continuità nelle ultime due stagioni in Serie B come il 4-3-3, hanno deciso di puntare sulla voglia di riscatto di Di Francesco per la terza avventura nella massima serie. Tra l'altro proprio con Angelozzi il tecnico 53enne aveva condiviso l'esperienza nel Sassuolo. Salvo colpi di scena, può dirsi dunque superata la concorrenza di D'Aversa, Alvini, Mignani e Pecchia, gli altri allenatori sondati dal Frosinone nelle ultime ore. Si attende a questo punto soltanto la fumata bianca dopo il summit decisivo per risolvere gli ultimi dettagli di una trattativa prossima alla chiusura.