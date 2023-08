Frosinone e Napoli giocheranno contro sabato per la prima giornata di campionato in Serie A, ma intanto si accordano per un affare sul mercato. Grazie all'aiuto dei campioni d'Italia in carica che lo acquisteranno dal Bari per poi girarlo in prestito, la squadra allenata da Di Francesco neo-promossa in Serie A ingaggerà l'attaccante marocchino Walid Cheddira (classe 1998).