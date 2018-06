Ilconquista lasul campo, ma per illa partita non ancora finita. Maurizio, patron del club rosanero, furente nel post partita, ha deciso i presentare ricorso con riserva scritto, in quanto il fischio finale dell'arbitro è arrivato 40 secondi prima del dovuto (il direttore di garaaveva concesso 5 minuti di recupero, più altri 2 in seguito a perdite di tempo).- Non solo il termine anticipato, ma anche il lancio di palloni da parte dei calciatori del Frosinone per perdere tempo . Comportamento antisportivo all'interno di una sfida nervosa sin dal principio. Sfida che rischia di non essere finita qui. Non solo il ricorso sulla gara col Frosinone, ma anche l'idea di querelare Longo che, nel post partita, ai microfoni di Sky, ha messo in dubbio la solidità finanziaria del Palermo - Giovanni, presidente del, spiega il ricorso che faranno i rosanero dopo la finale col. Queste le sue parole a Sky Sport: "Già abbiamo preparato la riserva, successivamente presenteremo ricorso. Un altro argomento che ci ha colpito è stato quanto detto da Longo, mettendo in dubbio i bilanci della società e questo è un argomento che non avrebbe mai dovuto trattare. Sentirsi dire una cosa del genere... Ognuno deve fare il proprio lavoro. Su questo poi farò io personalmente un ragionamento e potremmo adire per vie legali. La riserva? Non esponiamo gli argomenti adesso, lo faremo nelle sedi opportune. La riserva è contro l'omologa del risultato".