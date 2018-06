Questa sera è la sera. Alle 20.30, al Benito Stirpe, il Frosinone ospita il Palermo per la Serie A nella finale di ritorno playoff, con i rosanero che devono difendere il 2-1 dell'andata arrivato grazie all'autogol di Terranova nei minuti finale. Il popolo ciociaro, che ha sfiorato la A diretta prima del pareggio del Foggia all'ultima di campionato, rischia, ancora una volta, di cadere in casa: è successo l'anno scorso col Carpi, è successo appunto col Foggia, può succedere stasera con l'ex Stellone.



L'EX - Col Frosinone ha scritto la storia, ora può riportare nella massima serie il Palermo dopo un anno di esilio in Serie B. Entrato in corsa al posto di Tedino, Roberto Stellone è a una partita da un'altra A conquistata sul campo, lui che è cittadino onorario di Frosinone. La Gumina l'uomo in più dei rosanero, con i ciociari che invece punteranno tutta sulla qualità di Camillo Ciano, in gol all'andata. Frosinone-Palermo, solo andata. Per la Serie A.