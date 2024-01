Frosinone, UFFICIALE: ecco Bonifazi. Cosa cambia nella difesa di Di Francesco

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Frosinone ha comunicato l’ingaggio dal Bologna del difensore Kevin Bonifazi: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Bologna Football Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi. Il difensore classe 1996 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024”.



Un rinforzo di spessore per il Frosinone, alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto difensivo dopo la svolta in negativo presa dalla vicenda relativa a Dean Huijsen, da tempo in parola col club ciociaro ma che ha poi preferito trasferirsi in prestito alla Roma una volta ricevuta la telefonata di José Mourinho. Bonifazi, che era stato seguito anche dall'Udinese, va ad aggiungersi ad una batteria di centrali composta già da Okoli, Romagnoli, Monterisi e Mateus Lusuardi ed è pronto a diventare una seria alternativa nella linea a tre della squadra di Di Francesco.