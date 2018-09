Il Frosinone esce dallo stadio Olimpico senza punti, ma con la consapevolezza di poter dire la sua contro chiunque. La squadra di Longo ha offerto una prova di grande sacrificio al cospetto di una delle compagini più attrezzate della Serie A. La Lazio ha avuto diverse occasioni ghiotte, c'è da dire però che anche i giallazzurri non sono stati a guardare. Tuttavia, è mancato un pizzico di freddezza sotto porta per riuscire a portare a casa un risultato positivo. Le chance avute da Cassata, Perica e Ardaiz avrebbero meritato senz'altro miglior sorte. I segnali di crescita visti con il Bologna sono proseguiti anche contro i biancocelesti. La squadra ciociara ha saputo soffrire e restare in partita nel momento di maggior pressione da parte dei capitolini, cercando poi di agguantare il pari nel finale. All'appello manca ancora la prima rete in gare ufficiali, eppure i frusinati hanno saputo creare diverse palle gol sia con il Bologna che contro la Lazio. Le punte devono trovare al più presto brillantezza perché, per raggiungere la salvezza, il loro contributo sarà fondamentale.



La nota più lieta della sfida dell'Olimpico è la brillante prestazione di Francesco Cassata. Il giocatore arrivato sul finire del mercato in prestito dal Sassuolo ha fornito una prova di sostanza e qualità in mezzo al campo. Classe '97, ha mostrato una personalità importante oltre a delle doti tecniche non indifferenti. Il suo cambio di passo ha dato un'accelerata significativa alla manovra dei Frosinone. Nella prima frazione ha sfiorato la rete in due occasioni: prima con un colpo di testa bloccato da Strakosha e poi con una gran giocata entrando in area dalla sinistra e, dopo aver lasciato sul posto Wallace, concludendo con un destro salvato soltanto dalla schiena di Acerbi. Fresco di convocazione in Under 21, l'ex Ascoli ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una colonna della mediana giallazzurra. Il giocatore scuola Juventus rappresenta proprio la mezzala dinamica che tanto mancava allo scacchiere canarino. Con la sosta, mister Longo potrà lavorare approfonditamente per contrastare la sterilità offensiva. Intanto, a centrocampo, Cassata è già una certezza.