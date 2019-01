Facciamo nomi e cognomi! Luca Valzania (sicuro), Josip Misic (forse), Diego Falcinelli o Alberto Paloschi (vedremo). Una pedina per ruolo. La strategia attuale è questa. Giusta? Sbagliata? Fate voi. Il mercato invernale è come un tappone dolomitico nel ciclismo. Provate voi ad indovinare i colpi necessari nel pieno dell’inverno.



Ho freddo. Termosifoni, stufe a pellet e borse calde non bastano. Il Frosinone viaggia a quota 10, ma sembra di stare ampiamente sottozero. Cosa serve per scaldarsi un po’? Gente matura, tignosa e decisiva (nei limiti del possibile).



Possibilità? Il giovincello Davide Bettella. Promessa vera cresciuta nell’Inter e passato agli altri nerazzurri dell’Atalanta. Si tratta di un ‘millennials’ dal sicuro avvenire, ma forse poco congeniale ad una ancora minima speranza di salvezza. Discorso simile anche per il più che discreto Valzania, ma qui servono mastini brutti e cattivi. Qualcuno ricorda Pasquale Bruno o Pietro Vierchowod? Ecco non aggiungo altro.



Visitiamo le altre due linee. In mediana urge una regia solida e disinvolta. Si pensa in chiave internazionale. Dallo Sporting Lisbona potrebbe giungere tale Josip Misic. Croato, cresciuto nel Rijeka ed apparso fugacemente con la maglia dello Spezia ai tempi di mister Bjelica. In realtà a Baroni basterebbe pure un semplice Vannucchi ai tempi dell’Empoli. Caro Igli, hai già appeso gli scarpini al chiodo?



Rimane l’attacco. La dirigenza canarina sta lavorando sulle piste che portano a Falcinelli o Paloschi. Bene, in effetti questi profili potrebbero riaccendere la passione nel reparto braccato in un marasma che il solo Pinamonti raramente interrompe. Attendiamo sviluppi.