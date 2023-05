L'Aston Villa è in pole position per Harvey Barnes, esterno offensivo del Leicester. Come scrive The Independent, il talento inglese di 25 anni piace anche al West Ham, che così come i Villans ha fiutato l'affare in caso di retrocessione delle Foxes. Barnes, valutato circa 30 milioni di euro, in questa stagione ha collezionato finora 39 incontri con 12 reti e 3 assist.