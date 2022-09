Il nuovo acquisto del Fulham João Palinha sta stupendo per il suo rapido ed efficace ambientamento in un nuovo mondo. Ai microfoni di B24, il portoghese ha spiegato la diversità della Premier: “Qui si possono fare tackles, si può intervenire in scivolata ed è una cosa che amo. Questo stile è stato fondamentale per farmi accettare l’offerta del Fulham. In Portogallo la sensazione che avevo era che ad ogni tocco sull’avversario l’arbitro fosse pronto ad ammonirmi”.