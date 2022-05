Vittoria e record. In Championship, il Fulham ha battuto 7-0 il Luton Town vincendo il campionato, dopo la promozione matematica conquistata già lo scorso 19 aprile. Aleksander Mitrovic, autore di una doppietta, è stato protagonista della serata, frantumando un record storico: con 43 reti segnate quest'anno, è il miglior marcatore della storia del calcio moderno in Inghilterra, in una singola stagione. Mitrovic ha superato così Guy Wittingham, autore di 42 gol in una sola stagione con la maglia del Portsmouth nel campionato 1992-1993.