Brutto episodio nella gara di FA Cup tra Manchester United e Fulham. L'attaccante bianconero Mitrovic ha insultato e spinto l'arbitro Kavanagh durante la gara dei quarti di finale. E ora, secondo quanto racconta la stampa inglese, rischia una lunga squalifica che può portare addirittura a dieci giornate di stop.



LA PARTITA - La partita è finita 3-1 per i Red Devils che si sono qualificati in semifinale grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e il primo gol di Sabitzer con la nuova maglia. Per il Fulham ha segnato proprio Mitrovic, che venti minuti dopo si è fatto buttare fuori per quello spintone all'arbitro; prima di lui erano stati espulsi anche Silva e Willian, con gli ospiti che hanno finito la gara in otto.