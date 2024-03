Furlani: 'Razzismo? Il Milan sente la responsabilità di sensibilizzare i giovani sul tema dell'inclusione'

AC Milan, Fondazione Milan e Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, hanno presentato questa mattina a Milano l'evento "Tutti i colori dello sport" a cui hanno preso parte i giocatori Tommaso Pobega e Fikayo Tomori e in cui era presente anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani. L'obiettivo era quello di parlare a 350 fra studenti e studentesse con il fine di sensibilizzare i ragazzi all’inclusività e al rispetto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.



Queste le parole dell'ad rossonero Giorgio Furlani: “La costruzione di una società più rispettosa e inclusiva deve necessariamente partire dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento delle generazioni più giovani. Come istituzione sociale e culturale, con oltre 500 milioni di appassionati in tutto il mondo, sentiamo la responsabilità di contribuire all’educazione dei cittadini del domani, perché possano costruire giorno dopo giorno un futuro migliore. Siamo felici di aver collaborato con la Città metropolitana di Milano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per trasmettere messaggi importanti a centinaia di studenti e studentesse”.