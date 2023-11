Siamo competitivi e attenti sui costi.indica la strategia di voler cedere ogni anno un big per poi fare mercato?le parole di Giorgioospite del DLA Piper Sport Forum presso lo Stadio di San Siro a Milano,previste per la prossima estate, e in generale hanno testimoniatoper non rischiare scenari a cui in passato si è andati molto vicini.Un tipo di gestione a cui, almeno finché la Serie A non eguaglierà la Premier League per introiti e visibilità. Furlani ha solo ripetutoe quanto è stato fatto negli ultimi anni dalle principali squadre italianeNell'ultima estateha concesso di- Probabile che nella prossima stagione il copione possa ripetersi., quello che si chiedono i tifosi è chi possa esserePer questo l’inizio del nuovo anno in casa rossonera sarà cruciale:, con la dirigenza che è pronta a presentare un’offerta importante per. Se non si dovesse trovare la quadra sull'ingaggio, nonostante la volontà del francese sia quella di restare a Milano,anche perché sarebbe l'ultima finestra per renderla redditizia ai massimi livelli, incassando- Un altro big ambito dalle big europee,in testa, èil terzino francese vama la corte parigina potrebbe tentarlo, così comepotrebbero tentare il Milan. Diverso invece il concetto per quanta riguardaIn questo caso l'offerta di una big estera dovrebbe eguagliareattivabile solo nel mercato estivo e per quindici giorni. Fortunatamente, prima dia giugno mancano ancora 6 mesi.