Paulo Futre accusa Silvio Berlusconi. L'ex calciatore portoghese di Milan e Atletico Madrid ha dichiarato al Mundo Deportivo: "Nel 1987 ero in lotta per vincere il Pallone d'oro, ma arrivai secondo dietro a Ruud Gullit, un campione. Io avevo vinto la Coppa dei Campioni con il Porto e in finale giocai la migliore partita della mia carriera, invece Gullit era appena arrivato al Milan e aveva vinto solo un campionato in Olanda. Si diceva che Berlusconi avesse fatto di tutto per farglielo vincere".