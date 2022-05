Come riportato da A BOLA con la conquista del terzo campionato in cinque anni per Sergio Conceição, e la possibilità di vincere la Coppa di Portogallo, l'appeal internazionale del tecnico del Porto è in continua crescita.



Tra qualche settimana, una volta terminato ufficialmente il campionato portoghese, l'allenatore e la società si incontreranno per discutere del futuro del loro rapporto. Attualmente, Conceição ha una clausola rescissoria di 10 milioni, e un contratto in scadenza nel 2024.