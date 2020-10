Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? "C'è stima reciproca tra Lotito e il tecnico" spiegava il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, pochi istanti prima dell'esordio in Champions League con il Borussia Dortmund. Una risposta che prefigura il rinnovo di contratto, in scadenza alla fine di questa stagione. Ma l'attesa accresce i dubbi dei betting analyst che propongono una quota piuttosto bassa, 2,25 per una destinazione lontana dalla Capitale nella prossima stagione. Il tempo sta per finire, presto anche i tifosi sapranno le sorti del tecnico di Piacenza.