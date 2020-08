Il nuovo corsoè partito, ma tutto ruota sempre intorno al capitano, al numero, al simbolo di questi ultimi 20 anni blaugrana. La Pulga ha deciso di lasciare il, con il famoso burofax recapitato al club, forte, però, della clausola da, sottolineata anche ieri dalla Liga. E quindi? E quindi mercoledì sarà una giornata cruciale.Jorge, padre di, in settimana lasceràper recarsi a Barcellona e incontrare così, presidente degli spagnoli. Lo scrive Mundo Deportivo, con i due protagonisti del prossimo faccia a faccia che, in questi giorni, si stanno comunque tenendo in contatto., nonostante il figlio abbia già forzato la mano non presentandosi agli allenamenti, e spiegando come il 10 argentino voglia nuove sfide, a 33 anni. Dall'altra parte, invece, Bartomeu non ha intenzione di cedere, tanto meno gratis, la sua stella. Lo 'scontro' è solo all'inizio.In pole position per Lionel, i Citizens preparano lo stipendio monstre per il fuoriclasse del. Come scrive Sport, gli inglesi preparano un grande investimento per il contratto:Per cosa? Il City è pronto a versare 250 milioni nelle casse della Pulga tra tre anni, nel momento in cui dovrebbe lasciare l'Inghilterra per volare negli States, per evitare di avere problemi nell'immediato con il Fair Play Finanziario. Certo, per arrivare gratis, però, Messi deve prima vincere la sua sfida col Barcellona.