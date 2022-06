Non deve essere stata facile l'esperienza di Gabriel Barbosa, attualmente al Flamengo, durante il suo anno all'Inter nella stagione 2016/2017. Ne ha parlato di questo la sorella dell'attaccante brasiliano, Dhiovanna Barbosa all'emittente televisiva Rede TV! : "Quando tornava a casa dopo l'allenamento andava direttamente in camera sua. Era diventato anemico ed è caduto in depressione. Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli". La sorella, nonché nota influencer brasiliana ha poi aggiunto: "Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto quando le cose non funzionano. È stata la fase peggiore della mia vita ed è stato così per tutti a casa".



SPERANZA MONDIALE - Dhiovanna ha poi anche commentato la possibilità che Gabigol venga convocato in nazionale per il Mondiale in Qatar: "Lo speriamo tutti per lui, se lo meriterebbe".