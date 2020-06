È diventato l’immagine del brutto pareggio dell’Inter, con il gol divorato a porta vuota che poteva valere il 3-1 sul Sassuolo. A "consolare" Roberto Gagliardini dopo la disastrosa partita di ieri ci pensano i bookmaker: la squadra di Conte tornerà in campo domenica sera in casa del Parma, e il centrocampista dovrebbe ancora partire titolare. Un’occasione immediata di riscatto per gli analisti, che danno il gol della rivincita a 7,50 e la vittoria nerazzurra combinata a una sua rete a 11,25. Più nel dettaglio, come riferisce Agipronews, una rete di testa pagherebbe 9,38, mentre il guizzo su punizione sarebbe un colpo da 11,25