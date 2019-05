Il centrocampista dell'Inter,, ha utilizzato il suo profilo Instagram per rispondere all'accusa diche lo aveva indicato come responsabile del doppio pallone lanciato in campo nel corso del finale della partita contro: "​Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Ma l'accusa che mi ha rivolto è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell'Inter, dell'Empoli e di una partita di calcio".