“Fin da ragazzino quando giocava nella Quinta del Boca aveva già quella sua caratteristica che lo ha contraddistinto per tutta la carriera.Quella di avere sempre più “tempo” di tutti gli altri con il pallone tra i piedi.La frenesia nel gioco dei ragazzini è proverbiale.Hanno il pressing innato. Corrono tutti, come forsennati.Poi trovi quello che sa dribblare gli avversari come birilli, quello veloce come un fulmine, quello con il fisico già da uomo fatto e finito o quello che lotta su ogni pallone come un leone affamato.Fernando Gago non aveva nessuna di queste caratteristiche.Ad un occhio distratto non spiccava come altri che ti “prendevano lo sguardo” con finte, tunnel e serpentine.Però bastava guardare con un po’ più di attenzione e ti accorgevi che “El Pintita” aveva sempre il modo di alzare la testa, scegliere l’opzione migliore e non sprecare un solo pallone.Giocava fin da allora moltissimi palloni “a due tocchi”, dando la netta sensazione di sapere già cosa fare PRIMA che il pallone gli arrivasse tra i piedi.Il suo primo tocco di palla era impressionante.Era sempre orientato verso la zona di campo più tranquilla, evitando con quel singolo tocco il pressing o il tackle degli avversari guadagnandosi quel “tempo” che gli permetteva, con il secondo tocco, di mettere la palla dove voleva.A volte invece potava poteva anche farne 5 0 6 consecutivi, evitando con eleganza gli interventi degli avversari in attesa dello smarcamento di un compagno o di una opzione migliore.Quante volte ho dovuto difenderlo dalle critiche di altri Bosteros che lo definivano “troppo lento per giocare in prima squadra”.Che idioti.Quando sei il più veloce “di cervello” cosa te ne frega di esserlo anche con le gambe ?Per fortuna “El Coco” Basile la pensava come il sottoscritto e quando arrivò nel luglio 2006 Fernando diventò immediatamente il padrone della maglia numero “5”, quella che da noi è sempre stata quella assegnata al regista difensivo, quello che faceva da frangiflutti davanti alla difesa e quello da cui ripartivano tutte le azioni.Vincemmo tutto quello che si poteva vincere nei 13 mesi di permanenza di Basile alla Bombonera.Due campionati, due Recopa Sudamericana e una Copa Sudamericana, vinta alla Bombonera ai calci di rigore con l’indimenticabile penalty decisivo realizzato dal nostro adorato n° 1, “El Pato” Abbondanzieri.Che squadra amici miei ! Con “El Cata” Diaz e “El Flaco” Schiavi avevamo due difensori centrali fantastici e poco ci portava se lontano dalla Bombonera non erano stimati come avrebbero dovuto. Battaglia e Insua nel mezzo, con due giovanotti come Ledesma e Schelotto che stavano diventando ogni giorno più forti e davanti El Tanque Martin Palermo con un ragazzino terribile, appena arrivato dal Banfield, che si chiamava Rodrigo Palacio.Non ci vollero tutti quei 13 mesi per capire che “El Pintita” era un fuoriclasse assoluto.Gago per la squadra era come l’olio nel motore di un automobile.Spesso non ti accorgevi neppure che c’era, tanto il suo lavoro era discreto quanto indispensabile.Te ne accorgevi quando mancava.Come l’olio nel motore.Il problema era che se ne erano accorti tutti, in Sudamerica e in Europa.Quando arrivò il Real Madrid ce lo porto via con un assegno da 27 milioni di dollari fu impossibile dire di no.Qualcuno lo reputava troppo giovane per un palcoscenico del genere.A noi importava poco.Tanto sapevamo che, un giorno o l’altro, dopo un anno o dopo 10, Fernando Gago sarebbe tornato da noi.”La partita è a senso unico. Il Real, nonostante la presenza di giocatori del valore di Raul, Sneijder, Cannavaro, Ramos, Robben e Higuain viene spazzato via dalla furia dei Reds con Fernando Torres e Steven Gerrard sugli scudi.Fernando Gago sarà una figura periferica e quasi inconsistente per buona parte del match e il ritmo ossessivo imposto dagli inglesi di Rafa Benitez spazza via senza difficoltà il centrocampo delle Merengues.Gago viene sostituito ad un quarto d’ora dalla fine ma la sua prestazione è troppo deficitaria per non nascondere altre ragioni.“Non volevo fermarmi. Giocai con infiltrazioni continue per lenire quel dolore che una volta uscito dal campo mi condizionava la vita. Anche una semplice passeggiata mi provocava dolore. Ghiaccio, fisioterapia e infiltrazioni. Sono andato avanti così per anni.” Ricorda Gago di quel periodo.I suoi problemi fisici iniziano a condizionare il suo gioco e le sue presenze nel Real Madrid.L’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina madridista riduce ulteriormente le possibilità di Gago di trovare spazio in prima squadra.Al termine della stagione 2010-2011 Gago viene escluso dalla rosa del Real.Va un anno in prestito alla Roma (dove giocherà a buoni livelli) per poi trasferirsi al Valencia con un contratto ben remunerato e della durata di 4 anni.Nel Valencia non riesce a giocare con continuità e questo incide sul suo rendimento.Gago è pronto per tornare in Argentina ma fra la sorpresa generale non sarà il “suo” Boca a riprenderlo ma il Velez Sarsfield con cui gioca un pugno di partite ma ritrovando però sensazioni importanti.Fernando torna alla Bombonera e ritrova tutto come lo aveva lasciato.L’amore del caldissimo pubblico Xeneizes, una squadra che sta pian piano tornando competitiva e soprattutto il suo ruolo di incontrastato regista del team.Siamo nel 2015.Un Boca sempre più competitivo si sta avviando alla conquista del titolo.E’ il 13 settembre del 2015 quando al Monumental va in scena il Superclasico.Il River Plate, ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo, può solo cercare di fare lo sgambetto ai rivali favorendo così il San Lorenzo nella lotta per il titolo.Ci si attende la solita battaglia senza esclusione di colpi nella magica atmosfera del Monumental.Il match di Gago durerà la bellezza di 30 secondi scarsi.Il suo tendine d’Achille della gamba sinistra si spezza.Quel giorno inizierà un calvario autentico per il povero Fernando che saprà comunque sempre rialzarsi, tornando a giocare a livelli strepitosi nella stagione successiva prima di rompersi nuovamente il tendine d’Achille della gamba destra e ancora una volta in un Superclasico contro il River.Alcune sue performance, come quella nella vittoria contro il San Lorenzo o nel trionfo contro il Racing Club, sono di primissimo livello … tanto che “El Pintita” rientra nel giro della Nazionale Argentina.Il 5 ottobre del 2017 in un incontro determinante per la qualificazione ai Mondiali di Francia contro il Perù L’Argentina non riesce a sbloccare il risultato.La qualificazione è in pericolo.Un evanescente Banega viene sostituito. Al suo posto, dopo un quarto d’ora dall’inizio del secondo tempo,Fernando Gago viene buttato nella mischia. Alla “Albiceleste” manca raziocinio in mezzo al campo e né il genio di Messi né la vitalità di Di Maria e Benedetto sembrano sufficienti ad abbattere il muro difensivo dei peruviani allenati dall’argentino Ricardo Gareca.La partita di Fernando Gago dura la bellezza di 4 minuti prima che il suo ginocchio destro ceda.Nessun contrasto, nessuna torsione particolare o entrata assassina.Ma il crociato ha ceduto.Molti, con meno “huevos” di Gago avrebbero probabilmente detto basta.Invece no.Nella primavera del 2018 Gago torna in campo.Per lui, oltre alla sua maglia numero 5, c’è anche la fascia di capitano della squadra.Si dice che il fulmine non colpisca due volte nello stesso posto.Non per Gago.Per lui sono tre.Ancora una volta il Superclasico e stavolta nell’occasione peggiore possibile.La finale di Copa Libertadores, giocata a Madrid il 9 dicembre del 2018.Gago entra a due minuti dal termine dei tempi regolamentari sul risultato di 1 a 1.Si va ai supplementari ma per il Boca arriva la tegola dell’espulsione di Barrios.Nel secondo tempo supplementare Juan Fernando Quintero porta in vantaggio il River.Schelotto, nonostante la squadra in 10, gioca la carta dell’Apache Carlos Tevez al posto del terzino Buffarini. E’ la classica mossa de “o la va o la spacca”.A “spaccarsi” però è ancora una volta lui, Fernando Gago, a cui stavolta cede il tendine d’Achille destro.Stavolta è la fine.A marzo dell’anno successivo Gago rescinde il contratto con il Boca e annuncia il suo ritiro.Sono passati 10 anni esatti da quella maledetta sera dell’Anfield Road.32 anni sono pochi, troppo pochi per un calciatore che proprio a causa di questi continui guai fisici non ha potuto mai far vedere, se non per brevi periodi, il suo immenso valore.Ma ci sono storie che sembrano non finire mai.Come si fa a dire di no ad un figlio ?Fernando Gago ricomincia piano piano a corricchiare, poi a toccare il pallone e poi ad allenarsi con maggiore continuità.C’è una gloriosa squadra argentina. Il Velez Sarsfield, che gioca un bel calcio perché così vuole il suo allenatore che si chiama Gabriel Heinze.Ha dei ragazzi promettenti, alcuni molto promettenti (Thiago Almada) ma occorre un “cervello fino” che organizzi il gioco, che detti i tempi, che faccia da … olio nel motore del team.“El Gringo” Heinze si ricorda del suo amico Gago.Il 18 di giugno Fernando Gago torna ad essere un giocatore di calcio.Firma un contratto “a rendimento” con il Velez.Torna in campo, gioca, corre e mette la sua intelligenza tattica a disposizione del team.… sapendo che ogni partita potrebbe essere l’ultima … ma sapendo che, quando fai un figlio felice, hai fatto la cosa più bella del mondo.E’ piccolino per la sua età e molto fragile fisicamente.Il carattere però non gli manca.Un giorno chiede un incontro con il responsabile del settore giovanile del Boca, il celeberrimo Ramon Maddoni, mentore sportivo e “umano” di tante generazioni di ragazzi cresciuti nella cantera del Boca.“Voglio il mio cartellino” gli dice il ragazzino “Sono stanco di andare in panchina” rinforza il piccolo Fernando.“Tu vuoi giocare in Segunda B o in Primera ?” gli chiede il dirigente.“In Primera” risponde convinto Gago.“Allora porta un po’ di pazienza e tu in Primera ci giocherai molto presto. Ma non in una squadra qualsiasi. Qui nel Boca Juniors” fu la sentenza di Maddoni. Che non si sbagliò.“Da ragazzino qualche volta mi capitò di essere trattato freddamente da qualche giocatore famoso. Allora mi dissi che quando sarebbe toccata a me non mi sarei mai comportato così per nessuno motivo. Regalare un sorriso, un autografo o un piccolo consiglio ad un ragazzino è una delle cose che personalmente mi rendono più felice”.. Il tennis è uno dei passatempi preferiti anche di Fernando che però è costretto ad ammettere che “non c’è partita. Vince lei senza quasi forzare” aggiungendo poi con orgoglio “Però a ping-pong vinco io !”(il rientro da 4 infortuni gravissimo ne sono una prova inconfutabile) con una grande professionalità che esercita in ogni situazione ma che pretende anche dagli altri.“E’ un carattere davvero tosto” dice di lui il suo nuovo “mister” Heinze.“E’ al Velez da pochi mesi ma credo che qui al Fortin abbia già litigato con tutti. Per ora l’unico a salvarsi è stato il cuoco !”.“Non sapevo più cosa voleva dire non avere dolore. Mi allenavo con una scarpa di due numeri più grandi, camminare scalzo o sulla sabbia era insopportabile. Perfino quando dormivo dovevo tenere la gamba destra fuori dal letto perché appoggiarla al materasso mi provocava dolore”.I medici mi avevano detto chiaramente che il mio tendine d’Achille poteva rompersi in qualsiasi momento. Non solo giocando a calcio ma camminando, o guidando l’automobile.Ci pensavo tutti i giorni durante la settimana … ma quando entravo in campo mi dimenticavo di tutto e giocavo con la massima serenità.Da sempre esiste una grande affinità calcistica tra Fernando Gago e Leo Messi. Compagni di squadra nelle nazionali giovanili, poi nel team che vinse a Pechino la medaglia d’oro olimpica e in seguito nella Nazionale maggiore.Ma c’è una persona che Fernando Gago ammetterà essere stata decisiva nella sua formazione di calciatore:Luis Enrique, l’allenatore spagnolo che Gago trovò quando arrivò alla Roma nell’estate del 2011.“Mi insegnò tantissimo, insegnandomi un modo diverso di vedere il calcio. Per me ci fu un “prima” e un “dopo” Luis Enrique. E in più, avendo allenato il Barcellona e Leo Messi, mi fece capire quale era la maniera migliore per servirlo, in quali zone del campo e in che preciso momento del gioco.” Aggiungendo, fra la sorpresa di molti, che quella stagione a Roma è stata quella “dove mi sono divertito di più giocando a calcio perché giocavamo con l’idea che avevo io del calcio”.Fin dagli inizi della sua carriera Gago è stato paragonato a un altro grandissimo “5” del calcio argentino: Fernando Redondo. Sono effettivamente tante le cose in comune tra i due.L’eleganza nei movimenti (e anche la non eccessiva velocità degli stessi), la visione di gioco, la capacità di recupero del pallone e la distribuzione precisa ed efficace.Una cosa era però peculiare per entrambi: la capacità, come dicono in Argentina di “esconder el pase” ovvero di ingannare gli avversari sulla zona dove effettivamente il passaggio sarebbe stato diretto. Guardare una zona del campo, un determinato compagno di squadra e poi servirne un altro, in una zona completamente diversa lasciando così impreparati i rivali.il che, come potete facilmente immaginare, spiega parecchie cose.