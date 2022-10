Alcuni giocatori non ci arrivano neanche nell'arco di una stagione, asono bastati appena due mesi:, 2+1 nell'ultima partita giocata ieri contro lo Zurigo. Al conto devono essere poi aggiunti un gol e un assist nell'ultima sosta per le Nazionali, con l'Olanda.Un traguardo impressionante per l'ala olandese di origini togolesi classe 1999. 23 anni e un futuro radioso davanti.Impossibile che su un talento del genere non si accendano i riflettori del mercato più ricco del mondo, quello della Premier League: per il(3 marcature)(8, più un gol in Crujiff Schaal, la supercoppa). Ilin estate ha preferito andare sul pupillo dell'allenatore Ten Hag, il brasiliano Antony, ma è possibile che l'assalto sia solo rimandato di un anno. E si registra pure un interesse forte da parte deldi Gnonto, con sullo sfondo altri top club come. Ne sentiremo parlare ancora.E dire che, dopo, la possibilità di partire c'era eccome: Gakpo aveva in qualche modo legato la sua permanenza alla qualificazione in Champions League, poi sfumata nel preliminare contro i Rangers: "Dobbiamo concentrarci per provare a. Non penso di aver detto da nessuna parte che me ne vado, quindi c'è chiaramente una possibilità che io resti". Evidentemente, i tempi non erano ancora maturi, al contrario di lui che, sotto la supervisione di un maestro del gol cometrascina il Psv anche quest'anno.