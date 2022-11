Il presidente del Galatasaray Dursun Özbek ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, al termine del Forum internazionale sull'economia del calcio a cui ha partecipato. Come riporta Trtspor, il presidente Özbek ha parlato della situazione legata a Mauro Icardi.



"Quando viene menzionato Icardi, quando viene menzionato un calciatore molto famoso, bisognerebbe sempre chiedersi 'qual è il suo costo?’ ma Icardi al Galatasaray è una storia di successo firmata da Erden Timur. Perché è così, perché oggi se si tiene conto del calciomercato, si tiene conto degli stipendi pagati. Lo stipendio pagato a Icardi è di 750.000 euro. Lo stipendio complessivo di Icardi è estremamente alto. Il resto è coperto dal PSG. Ora sta giocando con noi in prestito per un anno. Alla fine della stagione, ovviamente, se il club parigino vorrà venderlo e se le condizioni economiche saranno ottimali, il Galatasaray non esiterà ad aggiungere una stella mondiale come Icardi alla sua rosa".